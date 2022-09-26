Многодетным семьям Ханты-Мансийска передали 425 земельных участков Фото: Городской информационный центр

Многодетным семьям Ханты-Мансийска передали 425 земельных участков. Льготное предоставление земельных участков многодетным семьям обсудили на заседании комитета по бюджету администрации города. В течение октября собственные участки получат 11 многодетных семей.

- В районе ОМК для индивидуального жилищного строительства уже сформирована территория. Сейчас проходят мероприятия по подготовке проекта планировки и межевание этой территории. Планируем получить проект в следующем году, также в нем будет инженерная инфраструктура, улично-дорожная сеть и объекты социально-культурного назначения, − рассказала директор Департамента градостроительства и архитектуры администрации города Елена Корчевская.

На заседании также обсудили реализацию инвестиционных проектов. На сегодняшний день в Ханты-Мансийске активно строятся спортивные, образовательные, производственные и коммерческие объекты. В столице Югры реализуются 53 инвестиционных проекта.