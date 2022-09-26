В Нижневартовске открылся экопункт

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске каждый может сдать в экопункт на переработку отдельно накопленные отходы и получить за это денежное вознаграждение. Киоск открылся за зданием главпочтамта на основной парковке бизнес-центра «Сити-Центр» (улица Омская, 11).

Как считает начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Олег Попенко, ключевыми факторами при выборе участков для размещения экопунктов стали: шаговая доступность, свободный подъезд автомобилей, создание благоприятных условий труда для сотрудников «Экопункта».

- Перед открытием пунктов была проделана большая работа. В целях формирования природоохранного мировоззрения и экологической культуры населения в феврале этого года было принято решение об организации на территории города пунктов приема вторичного сырья – рассказал Олег Попенко.

В экопункт можно сдать за вознаграждение бумагу, картон, пластиковые бутылки, растягивающуюся пластиковую пленку, которая служит для упаковки каких-либо товаров или грузов, флаконы ПДН (полиэтилен низкого давления) из-под бытовой химии, косметики, пищевых продуктов. В будущем список принимаемых отходов расширется.

В октябре планируют открыть еще один экопункт и в дальнейшему эту сферу планирую развивать.