В Нижневартовске пьяный мужчина стрелял во дворе дома по улице Омской

Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре

Жителю Нижневартовска грозит срок за хулиганство. Такую информацию передают в окружной полиции.

На мужчину пожаловались жители многоквартирного жилого дома по улице Омской, которые услышали во дворе звуки, похожие на выстрелы. Полицейские в течение нескольких часов выяснили личность гражданина, нарушившего в утреннее время покой жильцов дома. Оказалось, что 32-летний мужчина ночью выпивал, а после застолья решил пострелять из травматического пистолета. Югорчанин вышел во двор и стал стрелять в воздух.

За такую выходку ему грозит статья, по которой предусмотрено лишение свободы сроком до 7 лет. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, а его дальнейшую судьбу решат правоохранители.