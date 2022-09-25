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Здоровье25 сентября 2022 9:47

Коронавирус в Югре, последние новости на 25 сентября 2022 года: заболели еще 597 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 25 сентября 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 сентября 2022 года увеличилось на 597.

Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 сентября 2022 года увеличилось на 597.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 сентября 2022 года увеличилось на 597. Всего с начала пандемии ковид подхватили 240 942 человека.

По состоянию на 25 сентября 2022 года в стране за сутки госпитализировано 1 936 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 45,1%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в восьми регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 72 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 45 908 человек, или на 21,4% меньше в сравнении с 24 сентября 2022 года. Выявлено 46 758 новых случаев. Умерло за сутки 95 человек.