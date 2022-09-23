В Самаре завершился конкурс «Лучший по профессии-2022» среди предприятий «Роснефти»

Фото: пресс-служба АО "НК "Конданефть"

В Самаре подвели итоги корпоративного смотр-конкурса профмастерства «Лучший по профессии-2022» среди дочерних обществ «Роснефти». За звание лучших по направлению «Нефтегазодобыча» боролись победители региональных этапов – 300 конкурсантов, среди которых специалисты АО «НК «Конданефть».

В блоке теории участники демонстрировали знания в промышленной безопасности, охране труда и основной деятельности сотрудников. Практическая часть проводилась на объектах «Самаранефтегаза».

Фото: пресс-служба АО "НК "Конданефть"

Результаты оценивало жюри, состоящее из специалистов компании. Одним из членов жюри была Эльвира Гиниятуллина, начальник управления ПНГиППД «Конданефти». По ее словам, коллеги из «Конданефти» в этом году значительно повысили уровень как в теории, так и на практике.

– Все участники уложились во временные нормативы. Важно, что эмоциональное состояние у выступавших, несмотря на большую психологическую нагрузку было сосредоточенным и спокойным. В следующем году ставим цель бороться за призовые места, – отметила Эльвира Гиниятуллина.

Игорь Смолин, лучший оператор по добыче нефти и газа в Югре по итогам конкурса «Черное золото Югры», родом из Самары, но в «Лучших по профессии» он представлял «Конданефть». Несмотря на то, что с 2018 года Игорь трудится в югорской компании, производственные площадки «Самаранефтегаза» ему хорошо знакомы.

Фото: пресс-служба АО "НК "Конданефть"

– Дома и родные стены помогают. Прежде всего хотел себе доказать, что могу на столь высоком уровне выступить достойно. Приобрел важный опыт. Понял, что есть к чему стремиться. Надеюсь на следующий год смогу улучшить свой результат. Важно, что на операторе по добыче нефти лежит ответственность за непрерывный процесс нефтедобычи. От верно принятых решений зависит безопасность на рабочем месте и выполнение плановых показателей, – поделился впечатлениями Игорь Смолин.

Конкурс «Лучший по профессии» – важная часть программы оценки профмастерства и обучения сотрудников «Роснефти». Он направлен на повышение престижа рабочих и инженерных профессий, рост профессионализма и укрепление корпоративного духа.