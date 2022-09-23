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Общество23 сентября 2022 2:37

В Югре 23 сентября 2022 года будет прохладно и дождливо

Рассказываем, какая погода будет в Югре 23 сентября 2022 года
Виктория Терина
В Югре 23 сентября 2022 года будет прохладно и дождливо

В Югре 23 сентября 2022 года будет прохладно и дождливо

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 23 сентября, в Югре переменная облачность. В отдельных районах небольшой и умеренный дождь. Ветер западный 6-11 м/с, днем в восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит -1, +4 °С, днем прогреется до +9, +14 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью +1, +3 °С, днем потеплеет до +12, +14 °С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре