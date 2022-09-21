Погода в Югре на 21 сентября 2022 года: порывы ветра до 17 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 21 сентября, в Югре переменная облачность. Ночью по западной половине округа преимущественно без осадков, по восточной половине местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +8, +13 °С, при прояснениях +2, +7 °С.

Днем местами пройдет кратковременный дождь. Подует юго-западный ветер порывами 7-12 м/с. Местами порывы ветра достигнут 15-17 м/с. Температура воздуха +17, +22 °С, в некоторых муниципалитетах всего до +12 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 5-12 м/с. Температура воздуха ночью +11,+13 °С, днем потеплеет до +18, +20 °С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.