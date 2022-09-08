Югорчанин, ранее судимый за нетрезвое вождение автомобиля, вновь отправится под суд Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против 21-летнего жителя Югорска, который повторно сел пьяным за руль.

Молодой человек, ранее осужденный за угон автомобиля, управление им в состоянии опьянения и оскорбление представителя власти не получил урок. Его приговорили к условному лишению свободы и забрали права, но он вновь сел за руль. Когда его остановили сотрудники ГИБДД он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Теперь ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Уголовное дело передано в суд.