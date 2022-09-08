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Происшествия8 сентября 2022 9:21

Югорчанин, ранее судимый за нетрезвое вождение автомобиля, вновь отправится под суд

От прохождения медицинского освидетельствования он отказался
Виктория Терина
Югорчанин, ранее судимый за нетрезвое вождение автомобиля, вновь отправится под суд

Югорчанин, ранее судимый за нетрезвое вождение автомобиля, вновь отправится под суд

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против 21-летнего жителя Югорска, который повторно сел пьяным за руль.

Молодой человек, ранее осужденный за угон автомобиля, управление им в состоянии опьянения и оскорбление представителя власти не получил урок. Его приговорили к условному лишению свободы и забрали права, но он вновь сел за руль. Когда его остановили сотрудники ГИБДД он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Теперь ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Уголовное дело передано в суд.