Коронавирус в Югре, последние новости на 8 сентября 2022 года: заразились еще 817 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 227 195 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано 817 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете, а именно: в Сургуте - 223, Нижневартовске - 74, Ханты-Мансийске - 133, Нефтеюганске - 49, Нягани - 13, Сургутском районе - 25, Советском районе - 22, Урае - 9, Нефтеюганском районе - 28, Мегионе - 25, Когалыме - 10, Югорске - 10, Кондинском районе - 19, Октябрьском районе - 8, Радужном - 7, Нижневартовском районе - 32, Пыть-Яхе - 45, Березовском районе - 17, Ханты-Мансийском районе - 11, Лангепасе - 44, Покачах - 13.

На момент выявления у 800 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 обнаружена пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 816 случаев. За сутки на COVID обследованы - 3 007 человек, всего прошли обследование 3 435 648.

За весь период от COVID - умерли 2 561 человек. За сутки выписались 859 человек, за весь период пандемии вылечились 218 205 югорчан.