Жительница Сургутского района за 9 месяцев отдала мошенникам 1,5 млн рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Сургутском районе 57-летняя жительница заявила о том, что пострадала от мошенников. Женщина рассказала, что под разными предлогами злоумышленники выманили у нее больше 1,5 миллионов.

Как выяснилось, на одном из сайтов югорчанка увидела информацию о заработке на инвестициях и подзаработать. Брокер предложил поучаствовать в торгах на биржевом рынке, а также зарегистрировать личный кабинет. Для начала потерпевшая перевела небольшую сумму и ставка сыграла, в личном кабинете женщина увидела прибыль. А после брокер потребовала увеличить сумму вложений и югорчанке пришлось оформить несколько кредитов, и все средства она перевела мошеннице.

Спустя некоторое время женщина хотела вывести заработанные деньги, но для этого необходимо было оплатить комиссию, что она и сделала. Денег женщина так и не получила, так как брокер перестала выходить на связь.

В течение 9 месяцев женщина перевела мошенникам больше 1 миллиона 520 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.