Жителей Сургута начали прививать от гриппа Фото: Юлия Кучеренко

В Сургут поступил первый транш вакцины «Совигрипп» в количестве 17 040 доз для взрослого населения и вакцина «Ультрикс квадри» в количестве 6 650 доз для детей и беременных женщин.

От гриппа защитились уже больше 2,5 тысячи человек, из них - более тысячи детей и 60 беременных женщин. Вакцинация будет проводиться не только в прививочных кабинетах, но и с помощью мобильных прививочных бригад, которые планируют выезды в учреждения, расположенные на территории обслуживания поликлиники.

Сотрудники Сургутской городской клинической поликлиники призывают не пренебрегать вакцинацией, так как она является надёжным средством предупреждения многих вирусных инфекций и единственным эффективным способом предупреждения заболевания и его осложнений.