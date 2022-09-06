Уполномоченный по правам человека в Югре проведет прием граждан в Советском районе

Фото: Уполномоченный по правам человека в ХМАО - Югре

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова проведет личный прием граждан в Советском районе.

Первая встреча планируется 7 сентября в Советском с 17:30 - 20:30, по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, каб. 303.

8 сентября Наталья Стребкова приедет в поселения Советского района: с 10:30 до 11:30 в Таежном КСК «Содружество». С 14:00 до 15:00 в Алябьевском в здании администрации, кабинет главы поселения, а с 19:00 до 20:30 в Пионерском в здании администрации, кабинет главы поселения.

В Зеленоборске встреча также пройдет в здании администрации, кабинет главы поселения

с 13:00 до 14:00, но только 9 сентября. В этот же день с 16:15 до 17:45 Стребкова проведет прием в Коммунистическом в филиале МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района». К

Кроме того, в рамках рабочей поездки пройдет встреча с главами муниципалитетов, начальником ОМВД России по Советскому району, югорским межрайонным прокурором. Также она посетит соцобъекты, ООО «Реабилитационно-технический центр «Жемчужина», ИВС ОМВД России по Советскому району, семьи с детьми-инвалидами.

Записаться на прием можно по телефонам: 89527109095, 89028142785.