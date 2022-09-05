Коронавирус в Югре, последние новости на 5 сентября 2022 года: заразились еще 709 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 225 431 случай коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано 709 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах: Сургут - 242, Нижневартовск - 108, Ханты-Мансийск - 99, Нефтеюганск - 35, Нягань - 6, Сургутский район - 30, Советский район - 26, Урай - 36, Нефтеюганский район - 7, Мегион - 17, Когалым - 5, Югорск - 23, Кондинский район - 18, Октябрьский район - 9, Радужный - 5, Нижневартовский район - 11, Пыть-Ях - 13,

Ханты-Мансийский район - 19.

На момент выявления у 700 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 обнаружена пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 696 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 561 человек, всего прошли обследование 3 429 191.

За весь период от COVID - умерли 2 561 человек. За сутки выписались по выздоровлению 474 человек, за весь период пандемии вылечились 215 609 югорчан.