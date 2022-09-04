Чичерина и «Крематорий» поздравили жителей Сургута с Днем нефтяника

Фото: администрация Сургута

Более 30 тысяч жителей Сургута отметили накануне, 3 сентября 2022, день работников нефтяной и газовой промышленности на Главной площади города. Для горожан выступили лучшие творческие коллективы «Камертона» и музыкальные группы города: «Coffee&Vanilla», «Live» и «Oilband».

Хэдлайнерами праздника стали известная рок-исполнительница Юля Чичерина, исполнившая «Песню пути», и легендарная группа «Крематорий». Заместитель главы Сургута Анна Томазова поблагодарила нефтяников за труд и неоценимый вклад в развитие спорта, культуры и образования, а также праздник, который они организовали для всех сургутян.

В завершении праздника для участников торжества прогремел праздничный салют.