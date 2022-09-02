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Политика2 сентября 2022 12:14

Главный архитектор Сургута Владимир Астраханцев покинул свой пост

Временно его место займет заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов
Виктория Терина
Фото: Администрация Сургута

Фото: Администрация Сургута

Главный архитектор Сургута Владимир Астраханцев переводится для работы в другой субъект РФ. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в администрации города.

- Со 2 сентября заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута Владимир Астраханцев переводится в профильный институт регионального значения в другой субъект РФ, сохраняя профиль работы по архитектурному направлению - говорится в сообщении городской администрации.

Кроме того, сообщили, что глава Сургута Андрей Филатов вручил Владимиру Ивановичу благодарственный адрес за вклад в развитие архитектурного облика города.

До назначения нового главного архитектора города временно исполнять эти обязанности будет заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Васильевич Усов.