Житель Сургута до смерти избил обидчика друга и теперь его ждет суд Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте завершено расследование уголовного дела против 41-летнего местного жителя.

Как рассказали в следственном комитете, обвиняемый по просьбе своего знакомого приехал в квартиру одного из домов по улице Шушенская, в которой проживал мужчина, оскорбивший знакомого во время телефонного разговора, и решил с ним разобраться. Он начал угрожать мужчине, а затем ударил его ногами по животу и груди, а после руками по лицу. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Кроме того, во время ссоры со своей сожительницей из-за ее недовольства тем, что он много сидит в соцсетях, он ударил женщину по голове и стал угрожать убийством.

Обвиняемый признал вину. Теперь его ждет суд.