Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе открылась современная школа на 1100 мест. Новая школа с безбарьерной средой в Нижнесортымском распахнула свои двери в День знаний. Она первая в муниципалитете, возведенная по концессионному соглашению, обошлась бюджету округа и района в 1,9 млрд рублей.

– В Нижнесортымском появилась школа на 1100 учеников, построенная по концессионному соглашению. Это совершенно иной механизм реализации, довольно трудоемкий. В документации в приложениях мы проработали порядка 10 тысяч страниц, в сотне приложений к основному документу прежде чем приступить к строительству. Рад, что дети Нижнесортымского имеют возможность заниматься передовыми направлениями, развивать современные скилы –отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В школе есть 25-метровый бассейн и спортивный зал, высокотехнологичные лаборатории, кабинеты физики и химии с новейшим оборудованием, кабинеты-кванториумы с зонами 3D-типирования и робототехники.