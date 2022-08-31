Югорчанке пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы заставить УК отремонтировать крышу дома

По требованию прокуратуры управляющая компания отремонтировала кровлю многоквартирного жилого дома Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Урай провела проверку по обращению местной жительницы, которая буквально мокла под дождем в своей квартире.

- Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства управляющей организацией ненадлежащим образом исполнялись обязанности по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. В многоквартирном доме кровля повреждена и протекала во время осадков, в результате чего, влага попадала в квартиру заявительнице - сообщили в окружной прокуратуре.

Руководителю управляющей организации внесено представление, виновных уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, общество привлечено к административной ответственности по статье "осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований".

После этого, управляющая компания провела ремонт, но течь кровли так и не устранила.

- В этой связи, прокурором города в интересах заявительницы предъявлено исковое заявление о возложении на управляющую организацию обязанности произвести ремонтные работы кровли многоквартирного дома - дополнили в ведомстве.

Ремонтные работы кровли проведены благодаря судебному решению.