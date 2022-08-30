Коронавирус в Югре, последние новости на 30 августа 2022 года: заболели еще 390 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 221 456 случаев коронавируса, в том числе за прошедшие сутки 390 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах.

Так, коронавирус подтвержден в Сургуте - 187, Нижневартовске - 38, Ханты-Мансийске - 46,

Нефтеюганске - 12, Нягани - 9, Сургутском районе - 11, Советском районе - 6, Урае - 40, Нефтеюганском районе - 14, Мегионе - 1, Когалыме - 5, Югорске - 5, Кондинском районе - 2,

Октябрьском районе - 2, Радужном - 4, Пыть-Яхе - 7, Ханты-Мансийском районе - 1.

На момент выявления у 375 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 обнаружена пневмония, у 2 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 390 случаях. За сутки на COVID обследованы - 815 человек, всего прошли обследование 3 414 897 человек.

За весь период от COVID - умерли 2 559 человек. За сутки выписались 331 человек, за весь период пандемии вылечились 213 398 югорчан.