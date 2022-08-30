В Ханты-Мансийске мужчина взломал навесной замок на двери магазина и украл 5 кастрюль

За сутки в Югре зарегистрировано 44 преступления Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 44 преступления, по горячим следам раскрыто 27.

Так, в Нижневартовске на дачном участке по улице Кедровая СОНТ «Нефтяник», мужчина проник в гараж и украл лодочный мотор стоимостью 100 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. А в Ханты-Мансийске мужчина находясь на улице Рознина, взломал навесной замок на двери нежилого помещения и украл 5 кастрюль на 4 тысячи рублей. Ранее он был судим и теперь получит новый срок.

В Сургуте в лесу около дома по улице Контейнерная задержан молодой человек с наркотиками. А в Пыть-Яха нашли подозреваемую, которая находясь в магазине в 5 микрорайоне на кассовой зоне украла кошелек с деньгами в сумме 19 тысяч рублей. Нарушительница находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.