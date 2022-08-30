В Нижневартовском районе из-за пьяного водителя в ДТП пострадали два подростка

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего за день в Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

На 40 км автодороги Радужный-Новоаганск в Нижневартовском районе 38-летний водитель автомобиля Тойота Королла не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и два его пассажира-подростки 16 и 17 лет получили травмы. При освидетельствовании на состояние опьянения водителя установлено 0.76 промилле в выдыхаемом воздухе.

Сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии опьянения, 6 - за отказ от прохождения освидетельствования и 1 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 62 водителя и 55 - за нарушение правил перевозки детей.