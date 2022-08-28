Коронавирус в Югре, последние новости на 28 августа 2022 года: подтверждено 572 новых случая Фото: Татьяна Коркина

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано 220 435 случаев коронавируса, в том числе за минувшие сутки 572 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете.

Так, за день заболели жители: Сургута - 222, Нижневартовска - 59, Ханты-Мансийска - 85, Нефтеюганска - 15, Нягани - 11, Сургутского района - 30, Советского района - 6, Урая - 24, Нефтеюганского района - 1, Мегиона - 24, Когалыма - 8, Югорска - 6, Кондинского района - 5, Октябрьского района - 1, Радужного - 8, Нижневартовского района - 11, Березовского района - 5, Пыть-Яха - 9, Ханты-Мансийского района - 7, Лангепаса - 24, Покачей - 11.

На момент выявления у 568 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 обнаружена пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 568 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 118 человек, всего прошли обследование 3 412 328.

За весь период от COVID - умерли 2 559 человек. За сутки выписались по выздоровлению 179 человек, за весь период пандемии вылечились 212 876 югорчан.