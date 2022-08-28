Губернатор Югры Наталья Комарова побывала с рабочим визитом в Макеевке

Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Делегация из ХМАО во главе с губернатором Натальей Комаровой посетила с рабочим визитом город Макеевка Донецкой Народной Республики. Власти Югры и Макеевки обсудили совместные планы, закрепленные соглашением о сотрудничестве.

Глава ХМАО приняла участие в мероприятии, приуроченном ко Дню шахтера, а после, во Дворце детского и юношеского творчества им. В. Г. Джарты стороны обсудили план работ на 2023–24 годы по реконструкции здания, пострадавшего в результате военных действий.

Также глава Югры посетила две общеобразовательные школы и детский сад в одном из наиболее пострадавших от артобстрелов районе города - микрорайоне «Солнечный». Сейчас там ведутся работы по восстановлению остекления зданий.

В сентябре этого года в Макеевку приедут специалисты в строительной области. Также в ближайшее время из Югры прибудет дорожно-коммунальная техника, а позднее - пожарно-техническое оборудование и аварийно-спасательная техника.