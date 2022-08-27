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Общество27 августа 2022 9:20

Нижневартовская станция скорой медицинской помощи получила новый автомобиль

Машина приобретена за счет средств окружного бюджета
Марина Прохорова
Фото: департамент здравоохранения Югры

Фото: департамент здравоохранения Югры

Нижневартовская станция скорой медицинской помощи получила новый автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Машина приобретена в рамках реализации государственной программы «Современное здравоохранение» за счет средств окружного бюджета, - прокомментировали в ведомстве.

Автомобиль уже оснащен системой подачи медицинских газов, а для обеспечения пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке, в салоне установлен кислородный баллон объемом 10 литров.

Фото: департамент здравоохранения Югры

Фото: департамент здравоохранения Югры

Кроме того, для безопасности людей при выполнении медицинской эвакуации, есть носилки различного типа. В их числе носилки кресельные, которые сделают более комфортным процесс переноски больных в сидячем положении и в условиях ограниченного пространства. А еще эти носилки можно использовать как дополнительное место в машине скорой помощи.