Врачи сургутского Центра охраны материнства и детства успешно прооперировали беременную пациентку со вросшей плацентой

Фото: департамент здравоохранения Югры

В сургутском Центре охраны материнства и детства провели сложнейшую эндоваскулярную операцию 36-летней беременной пациентке, у которой вросла плацента. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- У пациентки это была четвертая беременность, в анамнезе - три операции кесарево сечения. Ситуация осложнилась тем, что плацента вросла в рубцы от предыдущих операций. По классификации FIGO - это шестая степень врастания. С 1 июня многодетная мама находилась под наблюдением специалистов центра. Благодаря профессионализму врачей и диагностическим возможностям учреждения, удалось сохранить беременность до 34 недель и 3 дней, - прокомментировали в ведомстве.

Мультидисциплинарная бригада, в состав которой вошли акушер-гинекологи, рентгенологи, рентгенэндоваскулярные хирурги и специалисты УЗИ, провела эндоваскулярную операцию и кесарево сечение.

Специалисты, после максимального обследования и обсуждения, выбрали доступ и детально сформировали ход операции, благодаря чему все прошло успешно и на свет появилась девочка весом 2 кг 550 гр.

- Профессионалы своего дела, владеющие инновационными технологиями, минимизируют риски, кровопотерю, а главное - делают все возможное для сохранения репродуктивной функции женщин! И, конечно, вносят свой вклад в реализацию важнейших задач, обозначенных в нацпроектах РФ «Демография» и «Здравоохранение», - прокомментировала очередной успех врачей президент центра Лариса Белоцерковцева.