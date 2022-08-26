Уроженец Мегиона задержан за изготовление и хранение наркотиков

Фото: ОМВД России по г. Мегиону

Уроженец Мегиона изготовил для себя почти 400 граммов наркотиков. Как передают в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, подозреваемый проживает в Тюмени, но некоторое время назад приехал в Мегион, откуда направился к своей бабушке на дачу. Когда та уехала, у молодого человека возникла идея попробовать самостоятельно изготовить наркотик. Общая масса наркотиков составила 395 граммов.

Через Интернет он нашел «рецепт» и заказал необходимые химические реактивы, потратив на закупку около 60 тысяч рублей. После изготовления мужчина уже планировал сесть в поезд, чтобы отправиться в Тюмень, но в поселке Высоком его задержали сотрудники наркоконтроля.

Молодой человек признался в преступлении и рассказал, что не преследовал цели сбыта наркотиков, а лишь хотел сэкономить деньги путем личного изготовления.

Возбуждено уголовное дело.