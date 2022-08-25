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Происшествия25 августа 2022 11:00

Руководитель коммерческой организации в Югре скрыл от налоговой 13 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Руководитель коммерческой организации в Югре скрыл от налоговой 13 миллионов рублей

Руководитель коммерческой организации в Югре скрыл от налоговой 13 миллионов рублей

Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело против руководителя коммерческой организации, который скрыл от налоговой деньги.

Руководитель акционерного общества, зная что у организации есть задолженность по налогам, денежные средства на общую сумму свыше 13 миллионов рублей, направив финансовых поручения в сторонние организации.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Директору может грозит наказание до 7 лет лишения свободы.