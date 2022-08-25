В Югре за день сбили двух детей на самокатах

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За один день в Югре произошло два ДТП с детьми на самокатах. Подробности сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

В Сургуте 28-летняя девушка, управляя автомобилем «Мазда 3», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не пропустила мальчика, который передвигался на самокате. В результате ДТП 11-летний ребенок получил травмы. Его увезли в больницу.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

А в Нягани произошло похожее ДТП, в котором пострадал 10-летний пешеход. Причина автоаварии такая же: водитель не пропустил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних пешехода. Сотрудниками ГИБДД задержано 4 водителя в состоянии опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 69 водителей и 56 – за нарушение правил перевозки детей.