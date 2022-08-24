Житель Нижневартовска украл из магазина метровую семгу

Вартовчанин похитил из магазина дорогостоящую красную рыбу Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска украл из магазина метровую сёмгу. Полиция завела на похитителя уголовное дело.

- В полицию Нижневартовска обратилась представитель торговой организации и рассказала, что из зала магазина, расположенного на улице 60 лет Октября, неизвестный похитил целую рыбу сёмги - сообщают в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что югорчанин дождался момента, когда продавец будет занята покупателями, вытащил из морозилки красную рыбу и быстро ушел. Ущерб составил 7,5 тысяч рублей.

Преступником оказался 34-летний вартовчанин, который раньше уже привлекался к уголовной и административной ответственности. Как признался сам подозреваемый, на кражу его потянуло простое желание поужинать семгой.

Молодой человек признался в преступлении и возместил причинённый магазину ущерб.