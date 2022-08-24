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Происшествия24 августа 2022 9:41

Житель Нижневартовска украл из магазина метровую семгу

На кражу его потянуло простое желание поужинать семгой
Виктория Терина
Вартовчанин похитил из магазина дорогостоящую красную рыбу

Вартовчанин похитил из магазина дорогостоящую красную рыбу

Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска украл из магазина метровую сёмгу. Полиция завела на похитителя уголовное дело.

- В полицию Нижневартовска обратилась представитель торговой организации и рассказала, что из зала магазина, расположенного на улице 60 лет Октября, неизвестный похитил целую рыбу сёмги - сообщают в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что югорчанин дождался момента, когда продавец будет занята покупателями, вытащил из морозилки красную рыбу и быстро ушел. Ущерб составил 7,5 тысяч рублей.

Преступником оказался 34-летний вартовчанин, который раньше уже привлекался к уголовной и административной ответственности. Как признался сам подозреваемый, на кражу его потянуло простое желание поужинать семгой.

Молодой человек признался в преступлении и возместил причинённый магазину ущерб.