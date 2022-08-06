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Здоровье6 августа 2022 9:20

Коронавирус в Югре, последние новости на 6 августа 2022 года: подтверждено 160 новых случаев

Всего лабораторно подтверждено 213 242 случая коронавируса с начала пандемии
Виктория Терина
Коронавирус в Югре, последние новости на 6 августа 2022 года: подтверждено 160 новых случаев

Коронавирус в Югре, последние новости на 6 августа 2022 года: подтверждено 160 новых случаев

Фото: Татьяна Коркина

В Югре за последние сутки зарегистрировано 160 новых случаев коронавируса. По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 154 пациента, пневмония зафиксирована у 1 человека, а у 5 человек болезнь протекала бессимптомно.

Всего лабораторно подтверждено 213 242 случая коронавируса с начала пандемии. За весь период пандемии выздоровели 209 501 человек.

Случаи коронавируса подтверждены за день в 16 муниципалитетах. За сутки не зарегистрировано новых смертей от ковида. За весь период пандемии от коронавируса в Югре умерли 2 558 человек.