Коронавирус в Югре, последние новости на 6 августа 2022 года: подтверждено 160 новых случаев Фото: Татьяна Коркина

В Югре за последние сутки зарегистрировано 160 новых случаев коронавируса. По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 154 пациента, пневмония зафиксирована у 1 человека, а у 5 человек болезнь протекала бессимптомно.

Всего лабораторно подтверждено 213 242 случая коронавируса с начала пандемии. За весь период пандемии выздоровели 209 501 человек.

Случаи коронавируса подтверждены за день в 16 муниципалитетах. За сутки не зарегистрировано новых смертей от ковида. За весь период пандемии от коронавируса в Югре умерли 2 558 человек.