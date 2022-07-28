Коронавирус в Югре, последние новости на 28 июля 2022 года: заразились 74 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным регионального Оперативного штаба, за сутки инфекцию подхватили 74 человека в 13 муниципалитетах, а именно:

Фото: оперштаб Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 5 человек, с симптомами ОРВИ - 69, в бессимптомной форме - 0. В медучреждения округа госпитализировано 4 жителя.

За весь период в регионе подтверждено 212 248 случаев коронавируса. Выздоровел с начала пандемии 209 175 человек, скончались - 2 557.

В России выявлено 11 515 человек с COVID-19, госпитализирован - 1 491. Всего в стране зарегистрирован 18 565 551 случай. Излечились от коронавируса 5 018 человек, скончался - 41.