Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 июля 2022 9:20

Коронавирус в Югре, последние новости на 28 июля 2022 года: заразились 74 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 28 июля 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Югре

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным регионального Оперативного штаба, за сутки инфекцию подхватили 74 человека в 13 муниципалитетах, а именно:

Фото: оперштаб Югры

Фото: оперштаб Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 5 человек, с симптомами ОРВИ - 69, в бессимптомной форме - 0. В медучреждения округа госпитализировано 4 жителя.

За весь период в регионе подтверждено 212 248 случаев коронавируса. Выздоровел с начала пандемии 209 175 человек, скончались - 2 557.

В России выявлено 11 515 человек с COVID-19, госпитализирован - 1 491. Всего в стране зарегистрирован 18 565 551 случай. Излечились от коронавируса 5 018 человек, скончался - 41.