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Общество26 июля 2022 2:11

Более 570 сургутских семей получат ключи от новых квартир до конца 2023 года

В городе продолжается переселение жителей из аварийных домов
Марина Прохорова
До конца 2023 года более 570 сургутских семей получат колючи от новых квартир

До конца 2023 года более 570 сургутских семей получат колючи от новых квартир

Фото: Ольга Крыльцова

Последние несколько лет в Сургуте ударными темпами продолжается переселение жителей из аварийных домов. А в последние годы работа в этом направлении только усилилась, все потому, что глава города Андрей Филатов поставил задачу за период 2022-2023 годов расселить 576 семей и обеспечить квартирами более 260 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, в рамках реализации программы расселения в городе приступили к сносу строения № 5 на ул. Марии Поливановой, введенного в эксплуатацию в 1966 году. Семьи, которые жили здесь, уже переселены по новым адресам.

С начала года в Сургуте снесли 18 аварийных жилых домов. Всего под снос до конца декабря предусмотрено более 40 ветхих строений, а еще 90 расселят к концу 2023 года. Все адреса включены в региональную программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.