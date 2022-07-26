Более 570 сургутских семей получат ключи от новых квартир до конца 2023 года

До конца 2023 года более 570 сургутских семей получат колючи от новых квартир Фото: Ольга Крыльцова

Последние несколько лет в Сургуте ударными темпами продолжается переселение жителей из аварийных домов. А в последние годы работа в этом направлении только усилилась, все потому, что глава города Андрей Филатов поставил задачу за период 2022-2023 годов расселить 576 семей и обеспечить квартирами более 260 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, в рамках реализации программы расселения в городе приступили к сносу строения № 5 на ул. Марии Поливановой, введенного в эксплуатацию в 1966 году. Семьи, которые жили здесь, уже переселены по новым адресам.

С начала года в Сургуте снесли 18 аварийных жилых домов. Всего под снос до конца декабря предусмотрено более 40 ветхих строений, а еще 90 расселят к концу 2023 года. Все адреса включены в региональную программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.