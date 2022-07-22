В Излучинске юный велосипедист попал под колеса авто и получил травмы. Фото - ГИБДД ХМАО.

На переулке Строителей в Излучинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием юного велосипедиста. Инцидент произошел накануне около восьми часов вечера.

– 11-летний велосипедист угодил под колеса автомобиля. Предварительно установлено, что мальчик пересекал проезжую часть во дворе, 50-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай» не успела среагировать и сбила его, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Ханты-Мансийскому округу – Югре, добавив, что мальчик получил травмы.