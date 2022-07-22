В Югре школьники нашли захоронение ребенка вождя. Фото - Комплексный Молодежный Центр «Перспектива» (НР).

В Югре школьники второй салымской школы во время работы археологической экспедиции в «Священной Кедровой Роще» нашли захоронение ребенка вождя. Трудовой археологический лагерь расположен на берегу озера Сырковый Сор.

– В один из последних дней раскопок салымские школьники дошли до уровня семнадцатого вождеского погребения и зацепили самый край серебряной пекторали. Судя по размеру челюсти и зубов, это маленький ребенок. Тем не менее, к нему отнеслись с уважением, как потомку югорских вождей, снабдили его всеми атрибутами, с которыми он должен был попасть в мир богов верхнего мира, – рассказали в администрации города.

Как сообщил руководитель Центра югорской археологии и этнографии СурГУ Олег Кардаш, это детское погребение расположено довольно далеко от могил старших родственников, что говорит о том, что не все они были сгруппированы в одном месте и вероятность нахождения вождеских захоронений в Священной Кедровой Роще существует на обширной площади.