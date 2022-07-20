Судят ревнивую югорчанку, которая ворвалась домой к знакомой и порезала ее ножом. Фото - hmao.sledcom.ru.

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Сургута. Женщину судят по трем статьям – незаконное проникновение в жилище, угроза убийством и причинение легкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 17 мая 2022 года около пяти утра. Пьяная обвиняемая приревновала свою знакомую из Пыть-Яха к мужчине, ворвалась в ее квартиру и закатила скандал.

– Во время конфликта она взяла с кухонного стола нож, размахивала им перед потерпевшей и нанесла ей не менее 6 незначительных порезов, после чего сказала, что убьет ее, – рассказали в пресс-службе СК по ХМАО.

Увидев кровоподтеки на теле подруги, злоумышленница ушла в соседнюю квартиру к общему знакомому. Следователями собраны достаточные доказательства виновности обвиняемой. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.