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Здоровье20 июля 2022 9:30

Коронавирус в Югре, последние новости на 20 июля 2022 года: заболели еще 33 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 20 июля 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 июля 2022 года увеличилось на 33.

Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 июля 2022 года увеличилось на 33.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 июля 2022 года увеличилось на 33. Всего с начала пандемии ковид подхватили 211 840 человек.

По состоянию на 20 июля 2022 года в в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 110 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 17,0%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 26 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 регионах. Выздоровело за сутки 4 317 человек, или на 3,1% больше в сравнении с 19 июля 2022 года. Выявлено 5 685 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек.