Новые цветники в Сургуте разработали по поручению мэра. Фото - admsurgut.ru.

Новые цветники в Сургуте разработали по поручению мэра Андрея Филатова. Они располагаются на главной городской площади, на Грибоедовской развязке и на кольце проспекта Ленина и улицы Мира.

– На цветочное оформление в этом году потрачено около 30 миллионов рублей, закуплены новые полигональные вазоны, разработанные специально для нашего города. Тысячи петуний, виол, бархатцев и многих других традиционных растений украшают скверы, улицы и разделительные полосы автодорог. Элементы рокария, туи, барбариса, разных сортов можжевельника прижились на клумбах центральной площади и радуют великолепием красок горожан, – рассказала начальник отдела паркового хозяйства и озеленения Ирина Гусева.

Вартовчанки Диана и Аэлита, которые снимают квартиру напротив площади, довольны видом из окна. А Сабрина из Пойковского обратила внимание на оформление дорожных столбов и разделительных полос.