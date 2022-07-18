На Комсомольском бульваре в Нижневартовске после ремонта запустили фонтан. Фото - "Официальный Нижневартовск" в ВК.

На Комсомольском бульваре в Нижневартовске после ремонта запустили фонтан. Об этом сообщили в управлении по дорожному хозяйству и благоустройству города.

В ведомстве напомнили, что фонтан «заглушили» из-за разгерметизации технического помещения, которое находится совсем рядом с фонтаном (там «спрятаны» все коммуникации водного сооружения).

– Был заключен контракт на ремонт сооружения с индивидуальным предпринимателем Сергеем Колмаковым. Средства на эти мероприятия выделены из бюджета предприятия. В дальнейшем они будут взысканы с предприятия, строившего фонтан, – отметили в управлении.

Напомним, фонтан на Комсомольском бульваре открыли после реконструкции в 2019 году во время празднования Дня России.