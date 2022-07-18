В Когалыме полицейские проводили до дома женщину, которая не ориентируется в пространстве. Фото - ОМВД России по г. Когалыму.

В дежурную часть ОМВД России по Когалыму поступило сообщение о том, что на улице Широкой находится женщина, которая не ориентируется в пространстве. Оказалось, что гражданка является инвалидом по слуху.

На место прибыл экипаж отдельного взвода ППС – старший сержант полиции Владимир Бызов, сержант полиции Илья Хакус и младший сержант полиции Артур Середа. Они увидели 60-летнюю пожилую женщину.

– С помощью жестового языка старший сержант полиции Владимир Бызов выяснил, что она заблудилась и не может найти домой дорогу. Стражи порядка также установить номер телефона сына женщины, который пояснил, что его нет в городе и забрать мать он не может, – рассказали в ведомстве.

Мужчина назвал адрес проживания. Полицейские доставили заблудившуюся пенсионерку до дверей квартиры.