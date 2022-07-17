Студенты из Сургута разработали приложение, определяющее безопасность продуктов с помощью штрих-кода. Фото: Вадим Бегун

Студенты из Сургута Ростислав Сазиков и Эдмонд Тунян разработали приложение, определяющее безопасность продуктов с помощью штрих-кода. Его можно будет скачать осенью 2022 года.

Разработчики поясняют, что с помощью смартфона, можно проверить есть ли в продукте вредные добавки и вещества. Для этого надо всего лишь отсканировать штрих-код.

– Нажимаете индикатор по сканированию штрих-кода, наводите на шоколадку, и приложение показывает нам весь состав нашего продукта – это белки, жиры, углеводы, также е-коды, которые находятся в данном продукте, и насколько данный продукт является полезным для человека, – пояснил Ростислав Сазиков.