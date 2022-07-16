В Югре пенсионер, подозреваемый в изнасиловании, решил откупиться от уголовки за 30 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Кондинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего пенсионера, который подозревается в изнасиловании и в покушении на дачу взятки, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Когда мужчину, подозреваемого в изнасиловании, задержали, его тут же отправили в полицейский участок. Находясь в служебном кабинете полицейского, он предложил деньги за прекращение уголовного дела. Сотрудник полиции неоднократно предупреждал мужчину о том, что это преступление, тот положил конверт с деньгами на стол оперуполномоченного. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полицейский сообщил о случившемся в дежурную часть. На место приехали следователи, которые обнаружили в конверте 30 тысяч рублей. Сейчас вместо одной «уголовки» пенсионер получил сразу две, расследование продолжается.