Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 июля 2022 увеличилось на 31 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 июля 2022 увеличилось на 31 человека в десяти муниципальных образованиях. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 211 700 человек, причем сейчас болеют 316 человек. За весь период пандемии выздоровели 208 827 человек, умерли 2 557 человек.

Фото: Оперштаб Югры

Больше всего заболевших в Сургуте (13 человек) и Нижневартовске (7 человек). Более подробную разбивку по муниципалитетам смотрите в инфографике.