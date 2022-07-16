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Здоровье16 июля 2022 8:35

Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 июля 2022 увеличилось на 31 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 16 июля 2022
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 июля 2022 увеличилось на 31 человека

Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 июля 2022 увеличилось на 31 человека

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 июля 2022 увеличилось на 31 человека в десяти муниципальных образованиях. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 211 700 человек, причем сейчас болеют 316 человек. За весь период пандемии выздоровели 208 827 человек, умерли 2 557 человек.

Фото: Оперштаб Югры

Фото: Оперштаб Югры

Больше всего заболевших в Сургуте (13 человек) и Нижневартовске (7 человек). Более подробную разбивку по муниципалитетам смотрите в инфографике.

Фото: Оперштаб Югры

Фото: Оперштаб Югры