Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске приступили к укладке асфальта по ул. Маршала Жукова (участок от ул. Ленина до ул. Мира). Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на данный момент выполнен первый слой покрытия на нечетной стороне проезжей части.

Во время рабочей поездки с ходом проводимых работ ознакомился глава города Дмитрий Кощенко и представители думы.

Как рассказал руководитель предприятия-подрядчика «Нижневартовскдорсервис» Олег Троян, работники вышли на финишный этап. На полосе, где установлен бордюрный камень, проведено выравнивающее асфальтирование, затем будет сделан второй - окончательный.

Всего с обеих сторон ул. Маршала Жукова заменят около 2,3 километра бордюра (на каждой полосе с обеих сторон).

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»,