В Югре стартовали международные соревнования по гребле на обласах Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Югре состоялась торжественная церемония открытия международных соревнований на кубок губернатора Югры по гребле на обласах. Гонки проводятся в ХМАО с 2001 года, а с 2015 года мероприятие проходит в рамках традиционного праздника ханты и манси - поклонение водному духу Вит Хону.

В этом году соревнования проходят впервые после двухлетнего перерыва - в 2020 и 2021 году кубок губернатора по гребле на обласах был отменен в связи с пандемийными ограничениями. В этом году участие в гонках в составе 19 команд принимают 165 спортсменов из 9 муниципалитетов Югры и 2 зарубежных стран - Сербии и Замбии.

Старт соревнованиям дала губернатор Югры Наталья Комарова.

- Мы скучали по гонкам и рады встрече. Хочу вспомнить историю Татьяны Букановой из Кондинского района. Она мечтала об обласе, чтобы передать свои умения землякам, и говорила: «Это мое, я этим живу». Теперь у нее есть облас, она выступает сегодня. Это пример того, как нужно жить. Спасибо, Татьяна, за ваше увлечение и умение добиваться цели - отметила глава региона.

Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

По итогам первого дня соревнований Наталья Комарова вручила награды победителям масс-старта и интернациональных гонок, в которых иностранные участники выступали в парах с югорскими спортсменами. Победителями в масс-старте на 500 метров стали Виталий Русскин и Антонина Кандерова из Сургутского района. В интернациональной гонке первое место заняли Игнат Пап из Сербии и Юрий Покачев из Сургутского района.

Соревнования продлятся до 5 июля. Для гостей мероприятия подготовлены культурно-массовые мероприятия: выступления национальных творческих коллективов, мастер-классы, игры и забавы народов ханты и манси. А еще есть возможность познакомиться с традиционной кухней финно-угорских народов, организована торговля национальной продукцией.