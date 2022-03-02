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Общество2 марта 2022 6:54

В Ханты-Мансийске начали разбирать ледовые городки

Это делается для безопасности жителей
Марина Прохорова
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Фото: администрация Ханты-Мансийска

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске начали разбирать ледовые городки. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Скульптуры и горки ледовых городков сносят на Центральной площади и в Самарово. Это делаются для безопасности жителей, поскольку в окружной столице установилась теплая погода, - добавили в мэрии.

Напоминаем, что в этом году ледяные скульптуры, расположенные в центре Ханты-Мансийска, были посвящены сказке «Аленький цветочек», а в Самарово - «Ледниковому периоду».