Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске начали разбирать ледовые городки. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Скульптуры и горки ледовых городков сносят на Центральной площади и в Самарово. Это делаются для безопасности жителей, поскольку в окружной столице установилась теплая погода, - добавили в мэрии.

Напоминаем, что в этом году ледяные скульптуры, расположенные в центре Ханты-Мансийска, были посвящены сказке «Аленький цветочек», а в Самарово - «Ледниковому периоду».