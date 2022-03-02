Кондинская районная больница получила новые кровати и матрацы для пациентов

Фото: департамент здравоохранения Югры

Кондинская районная больница получила новые комфортные кровати для пациентов. Также к ним прилагаются удобные матрасы, которые легко мыть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Комфорт для больного заключается в возможности занять максимально удобное и естественное положение, которое легко помогут отрегулировать медицинские работники. Так, при необходимости можно отрегулировать угол наклона подголовника, подколенной части и изножья кровати. Кроме того, можно поднять боковые ограждения, которые ограничивают пациента, и он не сможет случайно скатиться с кровати. Также они оснащены стойками для инфузионной терапии, - добавили в ведомстве.

Кстати, сами пациенты уже оценили новые кровати с матрасами и остались довольны.

- Матрасы довольно мягкие, комфортно на них находиться, - поделился впечатлениями пациент терапевтического отделения.