Жительница Белого Яра попалась на аферу с собачьими будками Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Сургутского района задержала 33-летнего екатеринбуржца, обманувшего жительницу п. Белый Яр. Как сообщили в региональном УМВД, женщина хотела купить будку для собаки, но вместо этого лишилась денег.

- Установлено, что в мае 2021 года потерпевшая нашла на одном из сайтов объявление о продаже собачий будки. Когда женщина связалась с продавцом, он предложил перевести общение в мессенджер «WhatsApp» и отправить ему фото понравившегося деревянного изделия. В итоге югорчанка остановилась на варианте за 20 тысяч 500 рублей. Далее был составлен договор на предоставление услуг и внесена предоплата в размере 10 тысяч 250 рублей. Согласно договору, будка должна была быть готова 31 мая 2021 года, однако продавец свои обещания не выполнил и перестал выходить на связь, - добавили в ведомстве.

Когда злоумышленника задержали, он сразу раскаялся в содеянном и вернул женщине ее деньги, однако это не помогло ему уйти от ответственности. Сейчас мужчина обвиняется по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до двух лет лишения свободы.