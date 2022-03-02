Погода в Югре на 2 марта 2022 года: ветреная погода сохранится еще сутки Фото: Юлия Кучеренко

Местами в Югре сохранится ветреная погода: ночью в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах порывы до 16 – 21 м/с.

Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, метель. Ветер западных направлений, ночью 8 - 13 м/с, местами порывы 16 - 21 м/с, днем 6 - 11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -11, -16 °С, при прояснениях -17, -22 °С, днем -4, -9 °С, в западных районах до +1°С, на востоке округа до -13 °С.

В Ханты-Мансийске: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 8 - 13 м/с, днем 6 - 11 м/с. Температура воздуха ночью -13, -15 °С, днем -4, -6 °С.

На Федора и Мариамну подмечали: какова погода в этот день, такова она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь - обилие хлеба и льна.