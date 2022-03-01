За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано больше 9 тысяч случаев заболевания коронавирусом Фото: страница губернатора Югры в соцсети

За последнюю неделю в Югре зарегистрировано больше девяти тысяч случаев заболевания коронавирусом. За все время в регион поступил 1 298 049 комплектов вакцины от COVID. Первым компонентом привито 86,8 % югорчан, а завершили вакцинацию 83,6 %. Такие данные привели во время заседания Оперштаба Югры.

До 31 марта 2022 года в регионе продлили ограниченияработы детских игровых комнат, развлекательных центров для детей, развлекательных и досуговых заведений. Также приостановлена работа кальянных. А ещё продлен запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера. Исключение – мероприятия, официально организованные органами государственной власти, местного самоуправления муниципалитетов Югры, мероприятия до 50 участников.

При регистрации актов гражданского состояния одновременно в помещении могут находиться не более 8 человек из расчета кв. м на человека.

Допуск сотрудников, возвращающихся из командировок и отпусков, возможен без наличия отрицательного ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус.

В рабочие дни при соблюдении общих правил о тишине в Югре разрешены строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные работы, нарушающие тишину и покой граждан.