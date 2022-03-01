Югорчанин перевел мошенникам почти миллион рублей Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме 31-летний местный житель хотел купить видеокарты для компьютера через сайт бесплатных объявлений. Он нашел предложение, цена которого его устроила, и связался с продавцом. Так как товар находился в Тюмени, югорчанин попросил своего знакомого встретиться с продавцом и убедиться в качестве видеокарт. Но на встречу пришел совсем другой человек, осмотрев видеокарты, знакомый потерпевшего сообщил ему, что все в порядке и покупку можно оплатить.

Житель Когалыма оплатил 920 тысяч рублей за 28 видеокарт, но продавец сказал, что деньги ему не поступили и товар не отдал. Несколько дней северянин еще надеялся связаться с продавцом и получить видеокарты, но этого не произошло.

А после аферисты ещё и позвонили ему и цинично поблагодарили за перевод внушительной суммы. Возбуждено уголовное дело.